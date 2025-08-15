15日、ソウルで開かれた「光復節」の式典で演説する韓国の李在明大統領（共同）日本政府内では、韓国の李在明大統領が「光復節」の演説で対日関係の強化に意欲を示したことに関し「引き続き信頼関係の構築が期待できる」（政府筋）との見方が広がった。来週に迫る李氏の来日を歓迎する一方、対日強硬路線への回帰を警戒する声も出た。在韓国日本大使館で勤務経験のある外務省幹部は、演説について「日本を刺激しないための十分