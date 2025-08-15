一昨年7月から病気で療養し、昨年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が15日、インスタグラムを更新。終戦の日に思いをしたためた。「戦後80年という節目に、FRaUにて『わたくし96歳#戦争反対』の著者・森田富美子さん京子さんに、長崎の原爆と戦争、その後の人生についてインタビューさせていただきました」と報告。そして「過去の苦しい経験を抱えながらも、たくましく、かつユーモア溢れた日々を過ごす富