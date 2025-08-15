¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í-ºå¿À(15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)ºå¿À¡¦¶áËÜ¸÷»ÊÁª¼ê¤¬Âè1ÂÇÀÊ¤Ç¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµ­Ï¿¡£¤³¤ì¤Ç¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó°ÊÍè»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¤«¤é7Ç¯Ï¢Â³130°ÂÂÇ¡×¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡Ö1ÈÖ¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¶áËÜÁª¼ê¡£½é²ó¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢ÂÐ¤¹¤ëµð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¦»³粼°Ë¿¥Åê¼ê¤Î2µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤È¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇµå¤Ï¥µ¡¼¥É¤È¥ì¥Õ¥È¤Î¼éÈ÷¤Î´Ö¡¢¶õ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ø¤¦¤Þ¤¯Íî¤Á¤ë¥Ò