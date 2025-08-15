８月１５日、終戦から８０年となりました。大阪に原爆の悲惨さをとにかく知ってほしいという“強い”思いを紙芝居に込め披露する男性、吉村大作さん（４５）がいます。「世界の人たちにも知ってほしい」と、万博の開幕に合わせて活動を続け、８月１２日、万博・国連パビリオンで披露することになった吉村さんの思いや活動のきっかけを取材しました。「核兵器の恐ろしさを世界中の人々に知ってほしい」その思いを胸に活動する吉村