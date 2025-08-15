連載・日本人フィギュアスケーターの軌跡第３回高橋大輔後編（全３回）2026年２月のミラノ・コルティナ五輪を前に、21世紀の五輪（2002年ソルトレイクシティ大会〜2022年北京大会）に出場した日本人フィギュアスケーターの活躍や苦悩を振り返る本連載。第３回は、トリノ、バンクーバー、ソチの３大会に出場した高橋大輔の軌跡を振り返る。全３回の３回目（後編）は、最後の大舞台となった３度目の五輪、ソチ大会について。満