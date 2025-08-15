『Samantha Thavasa（サマンサタバサ）』と大阪・関西万博とのコラボレーション商品が発売されます。登場するアイテムは、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」のアートをデザインしたバッグチャーム、EXPO 2025ロゴをゴールドプレートでデザインしたキーリングです。「ミャクミャク」コラボチャームは、「ミャクミャク」のアートが全面にデザインされたバッグチャーム。チェーン部分には、「ミャクミャク」を連想