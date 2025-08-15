謎解きクリエイターの松丸亮吾が15日、自身のXを更新。16日〜18日（現地時間：15日〜17日）までアメリカ・アナハイムで開催されるポケモンバトルの世界大会『ポケモンワールドチャンピオンシップス2025』（ポケモンWCS2025）で、実況を務めることを報告した。ポケモン公式サイトでもカードゲーム部門（ポケモンカード）で、松丸が実況を担当することが発表された。【写真】ポケモン世界大会前にダイエット！62→55キロ激変…腹筋