阪田マリンエッセイ『時游性活〜ネオ昭和の魅力〜』を無料で読む皆さんおはこんばんちわ。阪田マリンです。この1か月間ありがたい事にお仕事で北海道、大分、青森、愛媛と色々な地方に行きました。この4つの都道府県は今まで訪れた事がなかったので、美味しいもの食べれるかな？ どんな街なのかな？ 昭和な街並みが残っているといいな、などと心をおどらせ、パッキング♪お土産を沢山買って帰れるように、いつもの倍の大きさのキャ