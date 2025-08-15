阪神の小谷野栄一打撃チーフコーチ（44）が15日、今季限りでの現役引退を発表した中日・中田翔内野手（36）に思いをはせた。小谷野コーチと中田は、08年から14年まで日本ハムで共闘した。小谷野コーチは当時を回想し「めちゃくちゃかわいい後輩だった、というのと、一緒にプレーヤーとしてやっていた時は、いろいろ刺激し合えた仲だったのかなと思います。年はずいぶん離れてますけど」と笑顔で話した。中田が日本ハムで4番