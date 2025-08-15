¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡¦°æ¾å¡½ºå¿À¡¦Â¼¾å¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡ËÃæÆü¡¦¹â¶¶¹¨¡½DeNA¡¦ÃÝÅÄ¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¡Ë¹­Åç¡¦¿¹²¼¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡¦µÈÂ¼¡Ê¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°³ÚÅ·¡¦Æâ¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦²ÃÆ£µ®¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥¶¡½À¾Éð¡¦Í¿ºÂ¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Í­¸¶¡½¥í¥Ã¥Æ¡¦¾®Åç¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë