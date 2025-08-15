参院予算委理事懇談会に臨む赤沢経済再生相（右）＝15日午後、国会赤沢亮正経済再生担当相は15日の衆参両院の予算委員会理事懇談会で、トランプ米政権が7日に発動した「相互関税」の負担が軽減される特例措置が日本に適用される時期は確定していないと改めて説明した。出席した野党議員は「質疑を通じて非常に不安を感じた」「全て曖昧なままだ」と不満をあらわにした。安住淳衆院予算委員長は理事懇後「あまりにも（日本経済