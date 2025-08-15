女子プロレス界屈指のモンスター対決での壮絶フィニッシュシーンに、ファン騒然。元バスケット選手が120キロオーバーを持ち上げるも、ケツの重さに耐えきれず“グシャリ”と崩れ落ちる場面に、ファンからは「いかんともしがたい」「壮絶な最期」など驚嘆の声が相次いだ。【映像】120キロを持ち上げ失敗→逆襲の“ケツ爆弾”WWEの第3ブランド“NXT”で、元WWE女子王者ナイア・ジャックスとラッシュ・レジェンドのビッグウーマン