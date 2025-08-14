【その他の画像・動画等を元記事で観る】2.5次元タレントグループ・シクフォニが、2025年8月12日にデビューから3周年を迎え、グループ史上最大規模の新プロジェクトを発表した。この発表は、シクフォニがこれまで築いてきた2.5次元という表現領域をさらに進化させる、新たな幕開けとも言える内容となっている。3周年記念配信では、シクフォニワンマンライブ「SIXFONIA One Man Live【Six-tuation】vol.? -Virtual-」の開催を発表。