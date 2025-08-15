インディーゲームデベロッパーの「Loxarc Inc.」が手掛ける新作ホラーゲーム「日本事故物件監視協会 -Japan Stigmatized Property-」が、8月15日にSteamおよびiOSで配信を開始しました。価格は共に760円となっています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「日本事故物件監視協会 -Japan Stigmatized Property-」は、4つの事故物件を監視して異常を報告するゲーム。プレイヤーは「日本事故物件監視協会」の一員と