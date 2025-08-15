◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ（９月１４日、ＩＧアリーナ）大橋ジムの大橋秀行会長（６０）が１５日、自身のインスタグラムで、スーパーバンタム級の世界４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝のスパーリングの様子を公開した。尚弥はＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０