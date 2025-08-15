１６日の日本ハム戦（楽天モバイル）に先発する楽天・内星龍投手が、今季３勝１３敗１分けと分の悪い相手に先を見ず立ち向かうと話した。１５日は楽天モバイルパーク宮城で練習を実施。「前回登板は低めにしっかり投げることができた。それを継続してやってきた」と、６回１／３を投げて７安打１失点にまとめ、チームも逆転勝ちした８月６日のオリックス戦（楽天モバイル）のような投球を目指すと話した。日本ハムには７月２０