毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。8月17日（日）の放送は、高橋克典と行く山梨県山中湖村の旅！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！傘がひっくり返る程の暴風の中高橋が待っていたのは「山中湖明神山パノラマ台」。あまりの暴風雨の為サクッとタイトルコールをして、すぐにメシドラカーに乗り