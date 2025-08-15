£±£´Æü¡¢ÂâÎó¤òÁÈ¤ó¤Ç³«Ëë¼°¤ËÆþ¾ì¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ä¥ÚïðÃ¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ8·î15Æü¡ÛÃæ¹ñËÌµþ»Ô¤Î¹ñ²È¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È´Û¡ÖÉ¹å¯ÂÓ¡ÊÉ¹¤Î¥ê¥Ü¥ó¡Ë¡×¤Ç14Æü¡¢2025À¤³¦¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤¬³«Ëë¤·¤¿¡££±£´Æü¡¢³«Ëë¼°¤Ç£±£°£°¥á¡¼¥È¥ëÁö¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼Õ羗¡Ë£±£´Æü¡¢³«Ëë¼°¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼ÂÐÀï¤ò¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ä¥ÚïðÃ¡Ë£±£´Æü¡¢³«Ëë¼°¤Ç¥­¥Ã¥¯¥Ü¥¯