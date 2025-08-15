巨人の井上温大投手が６月３日に肺炎のため８９歳で死去した長嶋さんを追悼する「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催される１６日の阪神戦（東京ドーム）で先発する。１５日は東京ドームでキャッチボールなどで調整した左腕は「特別な試合なので、勝たなきゃいけないなってもちろん思いますけど、試合前はもちろんそう思いながら、試合に入ったらいつもと変わらずに自分がやるべきことに集中して投げたいと思います」と語