元日本ハムの杉谷拳士さんが、１５日に今季限りでの現役引退を表明した中日の中田翔内手にメッセージを送った。同日に更新したインスタグラムで「大将、１８年間本当にお疲れさまでした！！同じ時代に同じグラウンドで野球ができたことを、心から誇りに思います」とつづり、日ハムのユニホームを着た２ショットをアップ。「まずは身体をゆっくり休めてください＃中田翔＃引退＃感謝」とねぎらった。この投稿にはフォロワーか