終戦から80年を迎える今、平和の大切さを伝え続けてきた語り部は高齢化などにより、どのようにして記憶を継承していくかが課題となっている。そんな中、世代を超えた新たな取り組みが始まっている。【映像】シベリア抑留時に着用していたコート語り部・中村正広さん（81）「昭和20年（1945年）3月10日、東京大空襲にあった。母親は私をおぶって逃げた。B-29爆撃機の焼夷弾がバラバラ落ちてきて、一面瞬く間に火の海になってしま