夏休み特別企画。世界を股にかけるみやぞんが、静岡でいま注目のスポットを調査！今回は「静岡で昭和レトロにタイムトリップ！？」（澤井 志帆 キャスター）「静岡市葵区音羽町にやってきました。」（みやぞん）「なんかすごい素敵じゃない？」（澤井 志帆 キャスター）「気づきました？きょうは昭和レトロを意識して衣装を組んでみました。」（みやぞん）「なんでも似合うね～。いや古いのよポーズが。」