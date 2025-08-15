angela、オーイシマサヨシ、奥井雅美、TrySail、FLOWの特別ユニット「ANISAMA FRIENDS」による、「Butter-Fly」(和田光司)の一発撮りカバーが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にて、8月15日22時より公開される。 ANISAMA FRIENDSは、世界最大級のアニソンライブイベント「Animelo Summer Live (アニサマ)」20年の歴史を彩ってきたアーティストが参加した、今回のために作られた特別ユニット。 今