タレントの安田美沙子（43）が15日、自身のインスタグラムを更新。マラソンでサブ4（※フルマラソン4時間切りのこと）の自己記録を持つ安田は、「朝ラン10k走ったよ」と報告し、美スタイルが輝くランニングウェア姿を披露した。【写真】「暑いのにストイック！」美スタイル輝くランニングウェア姿を披露した安田美沙子安田は続けて「お盆でついた脂肪に喝！です。笑 まだまだです！ちょっと気合いを入れて、そろそろ走らない期