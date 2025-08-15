世界最大級のアニソンライブイベント『Animelo Summer Live（アニサマ）』から生まれた特別ユニット・ANISAMA FRIENDSが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に初登場することが発表された。きょう15日午後10時にプレミア公開される。【写真】豪華すぎる！LiSA、氷川きよし…など『アニサマ』3日間の出演者たちANISAMA FRIENDSは、今年で開催20回目を迎えるアニサマの歴史を彩ってきたangela、オーイシマサヨシ、奥井雅美、T