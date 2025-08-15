¹ñºÝ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÏ¢ÌÁ¡ÊFIBA¡Ë¤¬8·î14ÆüÉÕ¤Ç½÷»ÒFIBA¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï2¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¤Î11°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ 2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°²ó¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¹¹¿·¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡ÖFIBA½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ³ÆÂçÎ¦¤Ç¤âÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ë¤ÏÊÑÆ°¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£ º£²ó¿·¤¿¤ËÆüËÜ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖFIBA½÷»Ò¥¢¥á¥ê¥«¥Ã¥×2025¡×½àÍ¥¾¡¤Ç1¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ê9°Ì¡Ë¡¢¡ÖFIBA½÷»Ò¥¢¥Õ¥ê