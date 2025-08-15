ユキノが、新曲「惑星人間」を8月20日に配信リリース。また、あわせて本人が描き下ろした同曲のジャケット写真および新たなアーティスト写真も公開となった。 （関連：【画像あり】ユキノ、自身が描き下ろした「惑星人間」ジャケット写真） 本楽曲は、ユキノのアンニュイで繊細な声が柔らかく響くものに。現代を生きる中で誰もが感じる息苦しさや孤独に寄り添い、ありのままの自分でいいと優しく肯定してくれる