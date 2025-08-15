中日の中田翔内野手（３６）が１５日に引退発表したことを受け、古巣・日本ハムの後輩でもある巨人の田中瑛斗投手（２６）が思いを明かした。日本ハム時代には野手、投手の関係ながら可愛がってもらったという田中瑛。「ファイターズ時代は自分はずっと二軍にいて、翔さんは一軍にずっといたんですが、コロナの時に（中田が）ファームにいた時に声かけてくれて。そこから野球の話をずっと聞きに行きましたし、声もかけてくれて