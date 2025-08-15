ロジザードは１５日の取引終了後、２５年６月期の単独決算の発表にあわせて、２６年６月期の業績予想を開示した。売上高予想は前期比１２．１％増の２４億３９００万円とした一方、営業利益予想は同１２．９％減の３億５５００万円、最終利益は同８．６％減の２億５８００万円とした。今期は生産性の向上を図る先端テクノロジーの導入や人的資本への積極的な投資などに取り組むため、減益を見込む。 ２５年６月