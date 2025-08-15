ＷＯＬＶＥＳＨＡＮＤは１５日の取引終了後、２５年６月期の連結決算の発表にあわせて、２６年６月期の連結業績予想を開示した、今期の売上高は前期比５．３％増の５７億５３００万円、営業利益は同９．５％増の９億９５００万円を計画。最高益の連続更新を見込む。 ウルフハンドは動物病院を運営している。売上高予想は高度医療の症例増加などによる既存病院の増収分のみを想定。営業利益は前期のＭ＆Ａなどの一時費用の