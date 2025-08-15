³ô²Á¤¬¤Þ¤¿»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£15Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î½ªÃÍ¤Ï729±ß¹â¤Î4Ëü3378±ß¤Ç¡¢13Æü¤Ä¤±¤¿ºÇ¹âÃÍ¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ô²Á¤Ï13Æü¤Þ¤Ç¤Î6±Ä¶ÈÆü¤Ç¤ª¤è¤½3000±ß¤â¾å¾º¤·¤¿È¿Æ°¤Ç¡¢14Æü¤Ï600±ß°Ê¾å¤ÎÂçÉý¤Ê²¼Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£15Æü¤Ï°ìÅ¾¡¢14Æü¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ç³ä°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³ô¤Ê¤É¤¬Çã¤ï¤ì¡¢ºÆ¤ÓÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£15ÆüÄ«È¯É½¤ÎGDPÀ®Ä¹Î¨¤¬¥×¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ä±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤â³ô²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£