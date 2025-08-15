重慶海螺水泥の工場敷地で撮影したゴイサギ。（７月２２日撮影、重慶＝新華社配信／趙軍）【新華社重慶8月15日】中国重慶市忠県にある重慶海螺水泥のセメント工場敷地では夏の間、数千羽のサギが羽を休めていた。長年続けてきた環境整備により、長江流域の工業地区で有数の「鳥の楽園」となっている。重慶海螺水泥は安徽海螺集団が西南地域に設けた重要な生産拠点で、工場東側はかつてむき出しの鉱山だったが、のり面保護や土