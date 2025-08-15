テーマは「あなたは、未来をつくれる人」。2025年8月14日から19日(火)まで、大阪・関西万博の「WASSE」会場で開催される「わたしとみらい、つながるサイエンス展 〜あなたは、未来をつくれる人〜」は、体験しながら最先端の科学にふれられる展示イベントとして、多くの注目を集めている。初日には、イベントアンバサダーを務めるタレントのゆうちゃみさんが登場し、開幕セレモニーを盛り上げた。【写真】パビリオンの名前をうっか