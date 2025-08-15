海上保安庁の航空機が13日、石川県輪島市の能登空港で訓練を行っていたところ、プロペラが滑走路に接触し、運輸安全委員会は事故につながりかねない重大インシデントとして調査に乗り出しました。地震で変形し、修理が終わっていない滑走路にプロペラが接触したとみられることが分かりました。運輸安全委員会によりますと、13日午後2時ごろ、海上保安庁新潟航空基地所属の航空機が能登空港で連続して離発着を行う、いわゆる「タッ