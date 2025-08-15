¿·³ã¸©Æâ¤Ç¤ÎÂç±«¤Î±Æ¶Á¤ÇJR±©±ÛÀþ¤Ï15Æü¡¢»³·Á¸©¾±ÆâÃÏÊý¤È¿·³ã¡¦½©ÅÄ¤ò·ë¤ÖÆÃµÞ¤¤¤Ê¤Û13ËÜ¤¬±¿µÙ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¥À¥¤¥ä¤¬Âç¤­¤¯Íð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£JR¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿·³ã¸©Æâ¤Ç¹ß¤Ã¤¿Âç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢JR±©±ÛÀþ¤Ï15Æü¸áÁ°6»þÂæ¤«¤é¿·³ã¸©Æâ¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤¬È¯À¸¤·¡¢¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¤Ë¤Ï¿·³ã¸©Æâ¤Î´ÖÅçー±Û¸åÁáÀî´Ö¤ÎÀþÏ©¤ËÅÚº½¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡ÖÆÃµÞ¤¤¤Ê¤Û¡×¤Ï¡¢¾å²¼¹ç¤ï¤»¤Æ17ËÜ¤Î¤¦¤Á13ËÜ¤¬±¿µÙ¤Þ¤¿¤Ï¶è´Ö±¿µÙ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö²÷Â®³¤