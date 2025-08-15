富山県警山岳警備隊の公式Xが2025年8月14日、室堂平にある池「みくりが池」を泳ぐクマが目撃されたと報告した。「前代未聞のめずらしい光景」としつつ、「決して撮影のために近づいたり刺激しないようにしてください」と注意喚起している。なお、県警によると、クマによる物的・人的な被害は現在のところないという。「遠くの方にいるのを見かけても、むやみに近寄らない」山岳警備隊のXは、「【熊出没注意！】」として、池を泳ぐ