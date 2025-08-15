º£½µËö¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿ºÆÍè½µËö¤«¤é¥»¥ê¥¨A¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤¬³«Ëë¤·¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£²¤½£¤ÇÀï¤¦¼ç¤ÊÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£µ­ºÜ¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó½ç¡ÊGK¢ªDF¢ªMF¢ªFW¡Ë¡¢¸Þ½½²»½ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ï8·î15Æü»þÅÀ¡Ë¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1ÉôDF¹â°æ¹¬Âç¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹