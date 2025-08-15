15日に開幕する2025ー26シーズンのラ・リーガ。開幕に向けて各チームが準備を進める中、今夏の移籍市場で積極的に動いているアトレティコ・マドリードがレアル・ソシエダの日本代表MF久保建英の獲得を狙っているという。スペインメディア『マルカ』が伝えた。今夏の移籍市場でアトレティコは、ビジャレアルからスペイン代表MFアレックス・バエナ、フェイエノールトからスロバキア代表DFダヴィド・ハンツコ、ボタフォゴからアル