スーパーのコメ売り場＝2月、東京都内農林水産省は15日、全国の小売店約6千店で4〜10日に販売されたコメ5キロの平均価格が、前週よりも7円安い3508円だったと発表した。値下がりは3週ぶり。全9地域のうち東北が3235円、関東・首都圏は3490円に下がり、政府備蓄米の放出が始まって以降の最安値を付けた。直近で最も高かった週と比べて500円余り、千円近くそれぞれ安い。備蓄米の放出から一定の期間が経過し、価格を抑制する効果