石破首相は、１５日の全国戦没者追悼式での式辞で「進む道を二度と間違えない。あの戦争の反省と教訓を今改めて深く胸に刻まねばならない」と述べた。首相が式辞で先の大戦に対する「反省」に言及したのは、民主党政権だった２０１２年の野田元首相（立憲民主党代表）以来、１３年ぶり。「反省」への言及は、村山元首相が１９９４年の式辞で「アジアをはじめとする世界の多くの人々に、筆舌に尽くし難い悲惨な犠牲をもたらした