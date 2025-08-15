「R−1ぐらんぷり2013」（現R−1グランプリ）王者のピン芸人、三浦マイルド（47）が15日、X（旧ツイッター）を更新。自身が注目する政治家からアカウントのブロックを受けていることを明かし、困惑をつづった。三浦は「日本共産党にも素晴らしい方がおられるんだな、大門実紀史先生」と参議院議員の名前を挙げたが、「これから注目しようと思いきや、ブロックされてました」と報告。「政治家にブロックされたのをスクショとって、