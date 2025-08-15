宝塚歌劇団花組トップ永久輝せあが主演する「悪魔城ドラキュラ〜月下の覚醒〜」「愛，Love Revue！」（16日〜9月28日）の通し舞台稽古が15日、東京宝塚劇場で行われた。終了後、永久輝と相手娘役の星空美咲が取材に応じた。「悪魔城−」は人気ゲームが原作で、永久輝は、ドラキュラ伯爵と人間を両親に持つ主人公を演じる。「ロマンも詰まっておりますし、優しさと強さを両方持った魅力的な人物」と話した。ゲームファンにも話題の