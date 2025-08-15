俳優の武井咲（31）が、約8カ月ぶりにInstagramを更新し、最新ショットを披露。夫のEXILE・TAKAHIRO（40）が反応するなど、多くの反響が寄せられている。【映像】武井咲、最新ショットやプライベートの様子（複数カット）2017年9月、武井はTAKAHIROとの結婚を発表。7歳、3歳、生後6カ月と、3人の娘を育てている。これまで、夏の京都を満喫する様子や、クリスマスツリーの前で笑顔を浮かべる写真など、プライベートの様子をIn