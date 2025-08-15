タレントの辻希美（38）が、生まれて間もない第5子となる次女の名前を明かした。【映像】妹を抱っこする辻希美の長女・希空と長男・青空さん2025年8月8日に第5子を出産した辻。その後は、長女の希空（17）や長男の青空さん（14）が、愛おしそうに次女を抱っこする姿などをアップしていた。14日には、次女の名前を公表。「5人目次女の名前は…夢空（ゆめあ）に決まりました 家族みんなが納得する名前が良かったので 家族でた