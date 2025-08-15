”学歴詐称疑惑”で揺れる伊東市の田久保真紀市長が図書館の老朽化の状況について視察しました。続投の理由の一つともされた”図書館問題”。市民や市議からは「パフォーマンスでは」との批判も…。田久保市長が初当選した5月の市長選で一番の“争点”となっていた図書館問題。現在の市立図書館は竣工から45年が経ち、老朽化が深刻な問題になっています。前市長はおよそ42億円を投じて、新たな図書館を建てる考えでしたが、