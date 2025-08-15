【あす16日（土）全国天気】ポイント・全国的に夏空雷雨に注意・東海以西は猛暑続く・熱中症警戒アラートが18府県に発表中あす16日（土）は、全国的に晴れる所が多いでしょう。北日本は比較的、安定した晴天ですが、東日本や西日本は、あちらこちらで、にわか雨や雷雨がありそうです。特に関東は非常に不安定で、局地的には雷を伴った非常に激しい雨の降る所があるでしょう。晴れていても、天気急変のおそれがありますので、落雷や