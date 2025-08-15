¥í¥Ã¥Æ¤Î¾®ÅçÏÂºÈ¤¬16Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£¾®Åç¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤Î1½µ´Ö¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤­¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»î¹ç¤Ç½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£½é²ó¤«¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾®Åç¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç16»î¹ç¡¦92²ó1/3¤òÅê¤²¡¢4¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.00¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ïº£µ¨3»î¹ç¡¦13¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¡¢0¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.85¤À¡£