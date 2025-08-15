2025年8月13日～26日、阪急うめだ本店で開催される「うめだスヌーピーフェスティバル」に、休養時専用ウェアを手がけるベネクスが参加します。お花やフルーツをモチーフに、スヌーピーと仲間たちを描いた限定デザインの『コンフォートポンチ ハーフセットアップ』や『リカバリークロス＋』が登場。オンラインでは8月5日から先行販売中です♡ 夏の休養に寄り添