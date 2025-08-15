I-neは9月1日、炭酸泡のエアゾールハミガキ「BUBLOS(バブロス)」(1,485円)を全国のロフトおよびロフトネットストア(一部店舗は除く)で順次発売する。「BUBLOS」(1,485円)○「みがき残し」対策にも、炭酸泡で新感覚オーラルケアを近年、大人の歯列矯正が需要の高まりをみせている。厚生労働省の調査によると過去3年間で歯科矯正初診患者数は3.6倍に増加し、特に女性は4.8倍と顕著に増加している。増加数では10代が最も多く、次いで2