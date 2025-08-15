宮城県のアンテナショップ「宮城ふるさとプラザ」本設店舗が8月8日、有楽町「東京交通会館」(東京都千代田区)地下1階にオープンした。宮城ふるさとプラザ○新店舗オープンまでの経緯同施設は、2005年に池袋で開設以来、首都圏における宮城県産品の販売・情報発信拠点として親しまれてきた。東日本大震災の際には「宮城を応援したい」という思いを持つ人々が数多く訪れ震災前の約2.5倍の売上を記録するなど、県産品を通じた交流の場